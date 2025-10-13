GNW-News: Vertex und Kintsugi präsentieren KI-gestützte Lösung zur Steuerautomatisierung:

Werte in diesem Artikel

KING OF PRUSSIA, PA, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex Inc

(https://www.vertexinc.com/de-de). (NASDAQ: VERX) (?Vertex" oder das

?Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte

Steuern, präsentiert die Markteinführung von Kintsugi powered by Vertex. Dabei

handelt es sich um eine KI-native Lösung zur Steuerautomatisierung. Diese wurde

in Zusammenarbeit mit Kintsugi (https://www.vertexinc.com/company/news/latest-

news/vertex-announces-strategic-investment-ai-tax-compliance-startup-kintsugi)

entwickelt. Kintsugi ist ein schnell wachsendes Start-up, das sich auf die

Transformation der Steuer-Compliance kleiner und mittelständischer Unternehmen

(KMU) durch intelligente Automatisierung spezialisiert hat.

Diese Markteinführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der übergeordneten

Strategie von Vertex dar, künstliche Intelligenz in den gesamten

Steuerlebenszyklus zu integrieren. Ziel ist eine skalierbare und nahtlose

Automatisierung, die Fachwissen erweitert und Komplexität reduziert.

?Kintsugi powered by Vertex spiegelt unser Engagement wider, Steuer-Compliance

durch den Einsatz von KI neu zu denken und unsere Reichweite auf innovative

Weise über den Enterprise-Bereich hinaus zu erweitern", erklärt Chirag Patel,

Chief Strategy Officer bei Vertex.?Gemeinsam schaffen wir benutzerfreundliche,

wertschöpfende und präzise Steuerprozesse. Damit legen wir den Grundstein für

zukünftige Innovationen, die eine nahtlose, kontinuierliche Compliance für

Unternehmen jeder Größe ermöglichen."

Die Lösung wurde entwickelt, um unterschiedliche Plattformen und Branchen zu

unterstützen. Sie automatisiert zentrale Compliance-Funktionen, darunter Nexus-

Überwachung, Registrierung, steuerliche Produktklassifizierung, Berechnung,

Einreichung und Überweisung von Steuern. Darüber hinaus bietet sie Echtzeit-

Dashboards zur Überwachung von Steuerpflichten und Risikopositionen. So haben

Finanzteams mehr Transparenz und Kontrolle. Angetrieben von der Vertex Tax

Engine bietet Kintsugi powered by Vertex die gleiche bewährte Präzision und

globale Daten mit Steuerinhalten, auf die auch Großunternehmen vertrauen. Das

alles findet sich jetzt in einer KI-nativen Umgebung, die auf Agilität und

Skalierbarkeit ausgelegt ist.

?Kleine und mittelständische Unternehmen stehen unter ständigem Druck, mit

weniger Ressourcen mehr zu erreichen", erläutert Pujun Bhatnagar, CEO von

Kintsugi.?Unsere Partnerschaft mit Vertex vereint umfassende Steuerexpertise

mit KI-nativer Automatisierung, um Transparenz und Kontrolle zu schaffen.

Dadurch können sich Teams auf ihr Wachstum konzentrieren, während sie ihre

Compliance-Prozesse vereinfachen. Unsere Kunden können sich jetzt unverbindlich

mit der KI-gestützten Lösung connecten, um ihre Nexus-Verpflichtungen in

Echtzeit zu überwachen und so noch mehr Transparenz und Agilität zu erreichen."

Kintsugi powered by Vertex wurde mit einem hohen Maß an Flexibilität entwickelt

und ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in Finanzsysteme zu integrieren. Dieser

Ansatz stellt sicher, dass Unternehmen von KI-gestützter Steuerautomatisierung

profitieren können, unabhängig von ihrer Plattform oder ERP-Umgebung.

Diese Markteinführung ist Teil der kontinuierlichen Investitionen von Vertex in

Nextgen-Technologien für Steuerlösungen. Die Roadmap umfasst erweiterte KI-

Funktionalitäten für globale Compliance, e-Invoicing, das Management von

Freistellungsbescheinigungen sowie grenzüberschreitende Steuerlogiken.

Weitere Informationen dazu, wie Vertex und Kintsugi die Steuerautomatisierung

neugestalten, finden Sie hier. (https://trykintsugi.com/kpbv)

Über Vertex?

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte

Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die

vertrauenswürdigste Steuertechnologie zu liefern, die es globalen Unternehmen

ermöglicht, mit Zuversicht zu handeln, Vorschriften einzuhalten und zu wachsen.

Vertex bietet Lösungen, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können,

für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und

Verbrauchssteuern, sowie Lohnbuchhaltung. Mit dem Hauptsitz in Nordamerika und

Niederlassungen in Südamerika und Europa unterstützt Vertex die weltweit

führenden Marken dabei, die Komplexität der kontinuierlichen Einhaltung von

Compliance zu vereinfachen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vertexinc.com/de-de oder

folgen Sie uns auf X (https://x.com/vertexinc/?prefetchTimestamp=1734970583604)

und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./).

Copyright © 2025 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken,

können sich jederzeit in der Zukunft ändern und stellen weder rechtliche noch

steuerliche Beratung dar. Angaben zu Produktstrategien oder möglichen Roadmaps

sind nicht verbindlich, können nicht Vertragsbestandteil werden und stellen

keine Zusage zur Bereitstellung von Materialien, Code oder Funktionen dar. Auf

diese Informationen sollte nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder

Steuerentscheidungen vertraut werden.

Die Entwicklung, Veröffentlichung und der Zeitpunkt sämtlicher in dieser

Mitteilung beschriebener Funktionen oder Merkmale von Vertex-Produkten liegen

allein im Ermessen von Vertex, Inc. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete

Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten,

die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten

Unterlagen von Vertex beschrieben sind und dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Vertex warnt

davor, übermäßiges Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen.

Vertex ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, und sie gelten

nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung.

Über Kintsugi

Kintsugi bietet eine KI-gestützte Steuerautomatisierungsplattform, die komplexes

Steuer-Management in einen vereinfachten, automatisierten Prozess verwandelt.

Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und nahtlosen Integrationen

reduziert Kintsugi die Vorbereitungszeit um bis zu 75 % und die Compliance-

Kosten um bis zu 50 % für E-Commerce- und SaaS-Unternehmen. Das Unternehmen

bietet transparente Preisgestaltung, erstklassigen Kundenservice sowie

erweiterte Funktionen für die Steuer-Compliance über mehrere Bundesstaaten und

internationale Märkte hinweg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trykintsugi.com

(https://www.trykintsugi.com)

Vertex Unternehmenskontakte:

Rachel Litcofsky

Manager, Public Relations

mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com)

Joe Crivelli

VP, Investor Relations

investors@vertexinc.com (mailto:investors@vertexinc.com)

Kintsugi Unternehmenskontakt:

Steve Moskovitz

Head of Marketing

Steve@trykintsugi.com (mailto:Steve@trykintsugi.com)

