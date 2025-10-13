GNW-News: Vertex und Kintsugi präsentieren KI-gestützte Lösung zur Steuerautomatisierung:
^Kintsugi powered by Vertex
KING OF PRUSSIA, PA, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex Inc
(https://www.vertexinc.com/de-de). (NASDAQ: VERX) (?Vertex" oder das
?Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte
Steuern, präsentiert die Markteinführung von Kintsugi powered by Vertex. Dabei
handelt es sich um eine KI-native Lösung zur Steuerautomatisierung. Diese wurde
in Zusammenarbeit mit Kintsugi (https://www.vertexinc.com/company/news/latest-
news/vertex-announces-strategic-investment-ai-tax-compliance-startup-kintsugi)
entwickelt. Kintsugi ist ein schnell wachsendes Start-up, das sich auf die
Transformation der Steuer-Compliance kleiner und mittelständischer Unternehmen
(KMU) durch intelligente Automatisierung spezialisiert hat.
Diese Markteinführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der übergeordneten
Strategie von Vertex dar, künstliche Intelligenz in den gesamten
Steuerlebenszyklus zu integrieren. Ziel ist eine skalierbare und nahtlose
Automatisierung, die Fachwissen erweitert und Komplexität reduziert.
?Kintsugi powered by Vertex spiegelt unser Engagement wider, Steuer-Compliance
durch den Einsatz von KI neu zu denken und unsere Reichweite auf innovative
Weise über den Enterprise-Bereich hinaus zu erweitern", erklärt Chirag Patel,
Chief Strategy Officer bei Vertex.?Gemeinsam schaffen wir benutzerfreundliche,
wertschöpfende und präzise Steuerprozesse. Damit legen wir den Grundstein für
zukünftige Innovationen, die eine nahtlose, kontinuierliche Compliance für
Unternehmen jeder Größe ermöglichen."
Die Lösung wurde entwickelt, um unterschiedliche Plattformen und Branchen zu
unterstützen. Sie automatisiert zentrale Compliance-Funktionen, darunter Nexus-
Überwachung, Registrierung, steuerliche Produktklassifizierung, Berechnung,
Einreichung und Überweisung von Steuern. Darüber hinaus bietet sie Echtzeit-
Dashboards zur Überwachung von Steuerpflichten und Risikopositionen. So haben
Finanzteams mehr Transparenz und Kontrolle. Angetrieben von der Vertex Tax
Engine bietet Kintsugi powered by Vertex die gleiche bewährte Präzision und
globale Daten mit Steuerinhalten, auf die auch Großunternehmen vertrauen. Das
alles findet sich jetzt in einer KI-nativen Umgebung, die auf Agilität und
Skalierbarkeit ausgelegt ist.
?Kleine und mittelständische Unternehmen stehen unter ständigem Druck, mit
weniger Ressourcen mehr zu erreichen", erläutert Pujun Bhatnagar, CEO von
Kintsugi.?Unsere Partnerschaft mit Vertex vereint umfassende Steuerexpertise
mit KI-nativer Automatisierung, um Transparenz und Kontrolle zu schaffen.
Dadurch können sich Teams auf ihr Wachstum konzentrieren, während sie ihre
Compliance-Prozesse vereinfachen. Unsere Kunden können sich jetzt unverbindlich
mit der KI-gestützten Lösung connecten, um ihre Nexus-Verpflichtungen in
Echtzeit zu überwachen und so noch mehr Transparenz und Agilität zu erreichen."
Kintsugi powered by Vertex wurde mit einem hohen Maß an Flexibilität entwickelt
und ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in Finanzsysteme zu integrieren. Dieser
Ansatz stellt sicher, dass Unternehmen von KI-gestützter Steuerautomatisierung
profitieren können, unabhängig von ihrer Plattform oder ERP-Umgebung.
Diese Markteinführung ist Teil der kontinuierlichen Investitionen von Vertex in
Nextgen-Technologien für Steuerlösungen. Die Roadmap umfasst erweiterte KI-
Funktionalitäten für globale Compliance, e-Invoicing, das Management von
Freistellungsbescheinigungen sowie grenzüberschreitende Steuerlogiken.
Weitere Informationen dazu, wie Vertex und Kintsugi die Steuerautomatisierung
neugestalten, finden Sie hier. (https://trykintsugi.com/kpbv)
Über Vertex?
Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte
Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
vertrauenswürdigste Steuertechnologie zu liefern, die es globalen Unternehmen
ermöglicht, mit Zuversicht zu handeln, Vorschriften einzuhalten und zu wachsen.
Vertex bietet Lösungen, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können,
für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und
Verbrauchssteuern, sowie Lohnbuchhaltung. Mit dem Hauptsitz in Nordamerika und
Niederlassungen in Südamerika und Europa unterstützt Vertex die weltweit
führenden Marken dabei, die Komplexität der kontinuierlichen Einhaltung von
Compliance zu vereinfachen.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vertexinc.com/de-de oder
folgen Sie uns auf X (https://x.com/vertexinc/?prefetchTimestamp=1734970583604)
und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./).
Copyright © 2025 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken,
können sich jederzeit in der Zukunft ändern und stellen weder rechtliche noch
steuerliche Beratung dar. Angaben zu Produktstrategien oder möglichen Roadmaps
sind nicht verbindlich, können nicht Vertragsbestandteil werden und stellen
keine Zusage zur Bereitstellung von Materialien, Code oder Funktionen dar. Auf
diese Informationen sollte nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder
Steuerentscheidungen vertraut werden.
Die Entwicklung, Veröffentlichung und der Zeitpunkt sämtlicher in dieser
Mitteilung beschriebener Funktionen oder Merkmale von Vertex-Produkten liegen
allein im Ermessen von Vertex, Inc. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete
Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten,
die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten
Unterlagen von Vertex beschrieben sind und dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Vertex warnt
davor, übermäßiges Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen.
Vertex ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, und sie gelten
nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung.
Über Kintsugi
Kintsugi bietet eine KI-gestützte Steuerautomatisierungsplattform, die komplexes
Steuer-Management in einen vereinfachten, automatisierten Prozess verwandelt.
Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und nahtlosen Integrationen
reduziert Kintsugi die Vorbereitungszeit um bis zu 75 % und die Compliance-
Kosten um bis zu 50 % für E-Commerce- und SaaS-Unternehmen. Das Unternehmen
bietet transparente Preisgestaltung, erstklassigen Kundenservice sowie
erweiterte Funktionen für die Steuer-Compliance über mehrere Bundesstaaten und
internationale Märkte hinweg.
Weitere Informationen finden Sie unter www.trykintsugi.com
(https://www.trykintsugi.com)
Vertex Unternehmenskontakte:
Rachel Litcofsky
Manager, Public Relations
mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com)
Joe Crivelli
VP, Investor Relations
investors@vertexinc.com (mailto:investors@vertexinc.com)
Kintsugi Unternehmenskontakt:
Steve Moskovitz
Head of Marketing
Steve@trykintsugi.com (mailto:Steve@trykintsugi.com)
