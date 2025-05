GNW-News: YBUOJ erhält SEC-Lizenz - Stärkung der globalen Compliance-Kompetenz

^GREENWOOD VILLAGE, Colo., May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- YBUOJ

(https://www.ybuoj.org) hat kürzlich bekannt gegeben, erfolgreich die Lizenz der

US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC erhalten zu haben. Als eine der weltweit

einflussreichsten Finanzaufsichtsbehörden unterliegt die Zulassung durch die SEC

strengen regulatorischen Prüfverfahren - dass YBUOJ diese Hürde erfolgreich

genommen hat, belegt die umfassende Reife der Plattform in den Bereichen

Compliance, Technologie und Risikomanagement.

Die Ankündigung sorgte unmittelbar für großes Interesse im Markt. Berton Hosea,

CEO von YBUOJ, kommentierte:?Wir sind überzeugt: Regulatorische Konformität ist

das Fundament für langfristig stabiles Wachstum. Die Erteilung der SEC-Lizenz

ist nicht nur eine Anerkennung unseres Compliance-Systems, sondern markiert auch

den Beginn unserer Fähigkeit, global vollständig regulierte

Handelsdienstleistungen anzubieten. Dieser Erfolg ist ein Meilenstein in der

Umsetzung unserer Compliance-Strategie."

Angesichts der zunehmenden Reife des Kryptomarktes gelten regulatorische

Lizenzen heute als bedeutender Maßstab für die Gesamtkompetenz einer

Handelsplattform. Seit seiner Gründung verfolgt YBUOJ konsequent den Weg der

?Symbiose aus Technologie und Compliance". Vom Erhalt der US-MSB-Lizenz über die

Entwicklung eines multidimensionalen Compliance-Frameworks bis hin zur SEC-

Zulassung demonstriert die Plattform ihr klares Bekenntnis zu rechtskonformem

Betrieb.

Während sich die Branche zwischen?Tempo und Regulierung" neu ausrichtet, hat

YBUOJ seinen strategischen Kurs längst definiert. CEO Berton Hosea betont:?Wir

streben nicht an, die schnellste Plattform zu sein - aber wir wollen die

verlässlichste und transparenteste sein. Compliance ist dabei nur der Anfang.

Unser Ziel ist es, durch technologische Exzellenz und vertrauenswürdige

Strukturen zur zuverlässigsten Anlaufstelle für die digitale Vermögensreise

globaler Nutzer zu werden."

Mit dem Leitsatz?Compliance als Achse, Technologie als Antrieb, globale

Kooperation als Treibstoff" wird YBUOJ ein vertrauenswürdiges Krypto-

Finanzökosystem schaffen, das Nutzer, Institutionen und Aufsichtsbehörden

weltweit miteinander verbindet. In einer Ära, in der die Blockchain-Industrie in

eine Phase der Skalierung und Institutionalisierung eintritt, beweist YBUOJ mit

dieser Errungenschaft: Compliance ist kein Hindernis - sondern der Schlüssel zur

Freisetzung von Vertrauen und nachhaltigem Wert.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36a8d26c-1c72-4ad5-

bb60-9eaeb3edb3a6/de

°