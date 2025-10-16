GNW-News: Zabka erhält zum vierten Mal in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis für herausragende ESG-Leistungen

^LUXEMBURG, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --?abka wurde zum vierten Mal in

Folge mit der Platin-Medaille im Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis

ausgezeichnet. Durch die kontinuierliche Verbesserung seiner Managementstandards

erzielte das Unternehmen eine noch höhere Punktzahl als im Vorjahr und festigte

damit seine Position unter den Top 1?% der Unternehmen weltweit, die ESG-

Faktoren am effektivsten in ihre Strategien und Betriebsabläufe integrieren.

Der Gewinn der EcoVadis-Bronzemedaille im Jahr 2021 war der Beginn der

kontinuierlichen Bemühungen von?abka, seinen Ansatz für verantwortungsbewusste

Geschäftspraktiken und nachhaltige Entwicklung weiter zu professionalisieren.

Nur ein Jahr später wurde das Unternehmen von der Agentur mit der höchsten

Auszeichnung - Platin - prämiert und zählt weiterhin zu den führenden 1?% der

Unternehmen weltweit, die ESG-Faktoren am besten in ihre Strategien und

Betriebsabläufe integrieren. In diesem Jahr konnte?abka seine Leistung erneut

verbessern und erzielte hervorragende 91 von 100 Punkten.

EcoVadis würdigte das Unternehmen für seine umfassende Umweltschutzrichtlinie

und vergab an?abka die maximale Punktzahl in der Kategorie?Umwelt". Die

Bewertung hob Initiativen hervor, die sich auf Energieeffizienz, Reduzierung von

Treibhausgasemissionen sowie Abfall- und Rohstoffmanagement konzentrieren. In

der Kategorie?Ethik" wurde?abka für seine Maßnahmen zur Bekämpfung von

Korruption und zur Prävention von Belästigung ausgezeichnet. Die Ratingagentur

lobte zudem die wirksamen Datenschutzmaßnahmen des Unternehmens.

Ferner würdigte die Agentur die Initiativen von?abka in den Bereichen

Menschenrechte und Arbeitsbedingungen - das Unternehmen wurde bereits dreimal

mit dem Gallup Exceptional Workplace Award ausgezeichnet und belegt weltweit den

14. Platz in der Liste?Global Most Loved Workplaces 2025" des Magazins

Newsweek. In der Kategorie?Nachhaltige Beschaffung" würdigte EcoVadis den

umfassenden Ansatz von?abka beim Management von Risiken und Chancen, der auf

klaren Richtlinien basiert und durch die Kooperationsplattform Czysty Biznes

(Fair Business) für Lieferanten unterstützt wird.

EcoVadis ist eine der weltweit renommiertesten Ratingagenturen, die sich auf die

Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen spezialisiert hat. Ihre Methodik

zielt darauf ab, die Qualität des Nachhaltigkeitsmanagementsystems eines

Unternehmens anhand von drei Säulen zu messen: Richtlinien, Maßnahmen und

Ergebnisse. Der Bewertungsrahmen ist auf die Branche, die Größe und den Standort

jedes Unternehmens zugeschnitten.

?abka stärkt seine ESG-Praktiken im Rahmen seiner umfassenden

Verantwortungsstrategie und ESG-Rahmenpolitik kontinuierlich weiter. In diesem

Jahr unterzog sich das Unternehmen einer vollständigen Bewertung im Rahmen des

globalen ESG-Rating-Systems von MSCI und erzielte mit AAA die höchstmögliche

Bewertung.

Weitere Informationen zu den finanziellen und nichtfinanziellen Strategien des

Unternehmens finden Sie im Bericht unter: https://zabkagroup.com/wp-

content/uploads/2025/03/Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf.

Quelle:?abka Group

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4f8f4be-675d-4651-

a9bf-5e0376a11562

Pressestelle der Zabka Group

+48 514 877 509

biuro.prasowe@zabka.pl

https://zabkagroup.com/Â°