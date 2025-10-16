GNW-News: Zabka erhält zum vierten Mal in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis für herausragende ESG-Leistungen
^LUXEMBURG, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --?abka wurde zum vierten Mal in
Folge mit der Platin-Medaille im Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis
ausgezeichnet. Durch die kontinuierliche Verbesserung seiner Managementstandards
erzielte das Unternehmen eine noch höhere Punktzahl als im Vorjahr und festigte
damit seine Position unter den Top 1?% der Unternehmen weltweit, die ESG-
Faktoren am effektivsten in ihre Strategien und Betriebsabläufe integrieren.
Der Gewinn der EcoVadis-Bronzemedaille im Jahr 2021 war der Beginn der
kontinuierlichen Bemühungen von?abka, seinen Ansatz für verantwortungsbewusste
Geschäftspraktiken und nachhaltige Entwicklung weiter zu professionalisieren.
Nur ein Jahr später wurde das Unternehmen von der Agentur mit der höchsten
Auszeichnung - Platin - prämiert und zählt weiterhin zu den führenden 1?% der
Unternehmen weltweit, die ESG-Faktoren am besten in ihre Strategien und
Betriebsabläufe integrieren. In diesem Jahr konnte?abka seine Leistung erneut
verbessern und erzielte hervorragende 91 von 100 Punkten.
EcoVadis würdigte das Unternehmen für seine umfassende Umweltschutzrichtlinie
und vergab an?abka die maximale Punktzahl in der Kategorie?Umwelt". Die
Bewertung hob Initiativen hervor, die sich auf Energieeffizienz, Reduzierung von
Treibhausgasemissionen sowie Abfall- und Rohstoffmanagement konzentrieren. In
der Kategorie?Ethik" wurde?abka für seine Maßnahmen zur Bekämpfung von
Korruption und zur Prävention von Belästigung ausgezeichnet. Die Ratingagentur
lobte zudem die wirksamen Datenschutzmaßnahmen des Unternehmens.
Ferner würdigte die Agentur die Initiativen von?abka in den Bereichen
Menschenrechte und Arbeitsbedingungen - das Unternehmen wurde bereits dreimal
mit dem Gallup Exceptional Workplace Award ausgezeichnet und belegt weltweit den
14. Platz in der Liste?Global Most Loved Workplaces 2025" des Magazins
Newsweek. In der Kategorie?Nachhaltige Beschaffung" würdigte EcoVadis den
umfassenden Ansatz von?abka beim Management von Risiken und Chancen, der auf
klaren Richtlinien basiert und durch die Kooperationsplattform Czysty Biznes
(Fair Business) für Lieferanten unterstützt wird.
EcoVadis ist eine der weltweit renommiertesten Ratingagenturen, die sich auf die
Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen spezialisiert hat. Ihre Methodik
zielt darauf ab, die Qualität des Nachhaltigkeitsmanagementsystems eines
Unternehmens anhand von drei Säulen zu messen: Richtlinien, Maßnahmen und
Ergebnisse. Der Bewertungsrahmen ist auf die Branche, die Größe und den Standort
jedes Unternehmens zugeschnitten.
?abka stärkt seine ESG-Praktiken im Rahmen seiner umfassenden
Verantwortungsstrategie und ESG-Rahmenpolitik kontinuierlich weiter. In diesem
Jahr unterzog sich das Unternehmen einer vollständigen Bewertung im Rahmen des
globalen ESG-Rating-Systems von MSCI und erzielte mit AAA die höchstmögliche
Bewertung.
Weitere Informationen zu den finanziellen und nichtfinanziellen Strategien des
Unternehmens finden Sie im Bericht unter: https://zabkagroup.com/wp-
content/uploads/2025/03/Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf.
Quelle:?abka Group
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4f8f4be-675d-4651-
a9bf-5e0376a11562
Pressestelle der Zabka Group
+48 514 877 509
biuro.prasowe@zabka.pl
https://zabkagroup.com/Â°