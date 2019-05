Gold: Rettung in Sicht?

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.277,55

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Die Geschichte wiederholt sich doch: Gold war im Februar in die Kursregion vorgestoßen, wo in den letzten Jahren jede Rally ihr Ende gefunden hat. Und auch dieses Mal ist das Edelmetall nach unten abgeprallt und kämpft aktuell gegen eine kurzfristige Topbildung. Vor allem die Kursentwicklung des US-Dollars stellt einen Belastungsfaktor dar. Doch es gibt auch einen Hoffnungsschimmer.

Dollarhausse belastet

Die Wertentwicklung des US-Dollars bleibt ein wesentlicher Treiber für den Goldpreis, da dieser in Dollar notiert und im Fall einer Aufwertung der US-Währung für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum teurer wird. Die letzte große Schwächephase hatte die Weltleitwährung 2017, das konnte Gold damals für eine dynamische Rally nutzen. Seitdem wertet der Dollar gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen im Trend auf, was das Edelmetall belastet. Ende April ist der US-Dollar-Index kurzzeitig auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen - und nicht zufällig ist Gold zeitgleich auf ein neues Jahrestief gefallen. Seitdem hat sich die Lage wieder etwas entspannt.

Warten auf einen größeren Impuls

Die Goldnachfrage war im ersten Quartal relativ robust. Die Zentralbanken haben ihre Bestände um 145 Tonnen aufgestockt, und auch die Käufe der Schmuckindustrie und der Finanzinvestoren legten zu, was Gold im Februar auf den höchsten Kurs seit Anfang 2018 getrieben hat. Doch nicht zuletzt wegen der Dollarentwicklung drehte im Anschluss der Trend und es kam zu deutlichen Verkäufen von Gold-ETFs. Im Moment fehlt ein großer Impuls, damit das Edelmetall den langjährigen Kursdeckel wegsprengen kann. Am ehesten könnte dieser von der Inflation kommen. Diese hat zuletzt sowohl in den USA und Europa als auch in China von niedrigem Niveau aus wieder angezogen und könnte den Bedarf erhöhen, sich gegen Preissteigerungsrisiken wieder stärker mit Gold abzusichern.

Fazit zu Gold

Gold ist im laufenden Jahr mal wieder an einer massiven Widerstandsregion gescheitert, und das dürfte eng mit der Stärke des US-Dollars zusammenhängen. Bislang bewegt sich die Konsolidierung noch auf hohem Niveau, doch in nächster Zeit dürfte das Edelmetall erst einmal in der Defensive bleiben. Mittelfristig gibt es aber Aufwärtspotenzial, falls die Inflation weltweit wieder stärker anzieht, was sich aktuell zumindest im Ansatz andeutet.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt.

