Goldman Sachs Group Inc.: Buy für BASF-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für die europäische Chemiebranche am Freitag an die eingetrübte Wirtschaftslage an.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:03 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 39,94 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 35,20 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.098.050 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 5,9 Prozent ein. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2025 erfolgen.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.