Google Shopping startet in den USA - Amazon unter Druck?

Auf Testphase folgt US-Launch

Google kündigte im Mai 2019 eine generalüberholte Variante für das hauseigene Shopping-Portal an, welche zunächst ausschließlich in Frankreich und Indien getestet wurde. Es wird eine optimierte Benutzeroberfläche versprochen, die auf einer intuitiv gestalteten Plattform personalisiertes Shopping ermöglichen soll. Nachdem die Testperiode erfolgreich verlief, startete das neue Google Shopping zunächst in den USA.

Google Shopping: Altes Prinzip, neue Features

Mit Google Shopping bietet Google seinen Benutzern eine Übersicht- und Vergleichsfunktion für online angebotene Produkte. Wobei Waren von Internethändlern wie Flipkart, Snapdeal, Saturn und Co. angeboten werden. In der aktuellen US-Version werden zusätzlich Produkte von Walmart und Target bereitgestellt, diese Unternehmen werden als Google-Partnerhändler gelistet. Als neues Feature werden personalisierte Empfehlungen gemacht, diese basieren auf den Browserverläufen und gespeicherten Präferenzen des jeweiligen Benutzers. Das personalisierte Einkaufen leidet aktuell noch an Kinderkrankheiten und wird zukünftig optimiert. Für deutsche Kunden wird Google Shopping vermutlich erst 2020 zur Verfügung stehen.

Google vs. Amazon: Der Vergleich

Das Shopping-Angebot von Google besticht durch Übersicht und Intuition, den Käufern ist es möglich sowohl bei Google Shopping, als auch bei den entsprechenden Online-Händlern die gewünschten Produkte zu erwerben. Laut Forbes-Autor Johan Moreno ist das überarbeitete Google Shopping "sauber und ordentlich" aufgebaut, wobei es diesbezüglich im Vergleich zu den etablierten Internethändlern besser aufgestellt ist. Google Shopping bietet jedoch keine Blitzangebote und auch kein anderes Format für mögliche Schnäppchenkäufe, wodurch es nicht von Impulskäufen profitieren kann und im Vergleich die Waren durchschnittlich teurer anbietet als Amazon. Außerdem erfolgt der Versand nicht durch Google, sondern durch die jeweiligen Anbieter, dennoch übernimmt Google die Haftung für beschädigte oder verspätet versandte Ware, wenn der Käufer die Option "Mit Google-Garantie kaufen" zuvor ausgewählt hat.

Für Google war dies ein notwendiger Schritt bezüglich E-Commerce, denn Plattformen wie Facebook und Instagram bieten bereits eigene online Shoppingmöglichkeiten und lösen sich diesbezüglich von Google. Am signifikantesten scheint jedoch der 2018 vollzogene Ausstieg von Amazon aus Googles bisherigen Einkaufsoptionen, wodurch das "alte Google Shopping" große Umsatzeinbrüche verbuchen musste. Trotz neuer Maske wird Google Shopping Amazon vorerst nicht verdrängen können, bietet jedoch für Kunden eine legitime Alternative.

Redaktion finanzen.net

