GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit Verlusten

GoPro im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Der GoPro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 1,49 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 1,49 USD. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,49 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,51 USD. Zuletzt wechselten 25.275 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,16 USD an. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 64,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,29 USD. Dieser Wert wurde am 28.06.2024 erreicht. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 15,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 07.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 155,47 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 174,72 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2024 -0,277 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

