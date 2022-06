GoPro Aktie News: GoPro am Freitagmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel GoPro 6,44 EUR

Die GoPro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 03.06.2022 12:22:00 Uhr um 0,6 Prozent auf 6,44 EUR ab. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 6,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 49 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,82 EUR) erklomm das Papier am 18.11.2021. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 40,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 6,99 Prozent Luft nach unten.

GoPro ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 203,68 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 216,71 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,04 USD je GoPro-Aktie.

