GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der GoPro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 0,738 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 0,738 USD. Bei 0,730 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,730 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.668 GoPro-Aktien.

Am 18.07.2024 markierte das Papier bei 1,760 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 138,547 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 0,398 USD. Mit einem Kursverlust von 46,015 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 12.05.2025 hat GoPro die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -2,24 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 134,31 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 155,47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte GoPro am 31.07.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor