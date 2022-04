GoPro Aktie News: GoPro schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel GoPro 8,01 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 16:22 Uhr 1,5 Prozent auf 7,81 EUR. Bei 7,81 EUR markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 7,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 500 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 10,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 39,63 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2022 Kursverluste bis auf 6,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 05.05.2022 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,53 Prozent auf 357,77 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 391,15 Millionen USD erwirtschaftet worden.

GoPro dürfte die Q1 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass GoPro ein EPS in Höhe von 1,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

