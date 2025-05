GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich GoPro

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 0,599 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,606 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,593 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 31.223 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 04.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,980 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 230,496 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,398 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 50,414 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

GoPro ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,00 Prozent auf 200,88 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 295,42 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der GoPro-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,026 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor