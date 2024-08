GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagnachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 1,21 USD.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 1,21 USD zu. Die GoPro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,21 USD. Mit einem Wert von 1,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 21.418 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,01 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 231,40 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,16 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 4,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 06.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro -0,11 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 186,22 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,02 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet.

2024 dürfte GoPro einen Verlust von -0,447 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

