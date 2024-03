GoPro Aktie News: GoPro am Mittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von GoPro. Mit einem Kurs von 2,22 USD zeigte sich die GoPro-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 2,22 USD bewegte sich die GoPro-Aktie um 12:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bisher wurden heute 170 GoPro-Aktien gehandelt.

Am 17.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 130,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2024 (2,15 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.02.2024 hat GoPro die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 295,42 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,02 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2024 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,104 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Wert GoPro-Aktie sackt zweistellig ab: GoPro schließt Gesamtjahr 2023 mit Verlust ab

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal