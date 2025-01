GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochnachmittag gefragt

GoPro im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 1,08 USD nach oben.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 1,08 USD. Den Tageshöchststand markierte die GoPro-Aktie bei 1,08 USD. Mit einem Wert von 1,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.070 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 3,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 215,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 1,04 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Am 07.11.2024 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 258,90 Mio. USD, gegenüber 294,30 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,03 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2024 einen Verlust in Höhe von -2,441 USD je Aktie ausweisen dürften.

