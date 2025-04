GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 0,524 USD.

Die GoPro-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 0,524 USD. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,530 USD an. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 0,522 USD. Mit einem Wert von 0,524 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 61.663 GoPro-Aktien.

Am 04.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,980 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 278,223 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,398 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,916 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.02.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GoPro ein Ergebnis je Aktie von -0,02 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 200,88 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 295,42 Mio. USD in den Büchern gestanden.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2025 -0,026 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

