GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag fester

08.05.25 16:09 Uhr

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 0,602 USD.

GoPro 0,54 EUR 0,05 EUR 11,08%

Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 15:50 Uhr 1,6 Prozent. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,603 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,600 USD. Bisher wurden heute 18.346 GoPro-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 1,850 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 207,156 Prozent. Bei 0,398 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,870 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. GoPro ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 200,88 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155,47 Mio. USD umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,026 USD je Aktie in den GoPro-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Erste Schätzungen: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

