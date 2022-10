GoPro Aktie News: GoPro am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel GoPro 5,49 EUR

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,3 Prozent auf 5,49 EUR zu. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,49 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,49 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,64 EUR erreichte der Titel am 18.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 48,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (4,98 EUR). Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 10,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 04.08.2022 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 250,69 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 249,59 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte GoPro möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,742 USD je GoPro-Aktie.

