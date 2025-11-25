GoPro Aktie News: Bären lasten am Dienstagabend auf GoPro

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,1 Prozent auf 1,58 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 1,58 USD. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 1,56 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,64 USD. Zuletzt wechselten 247.206 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 3,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 93,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,40 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 162,92 Mio. USD – eine Minderung von 37,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 258,90 Mio. USD eingefahren.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.

