Greenwave Technology Solutions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Greenwave Technology Solutions lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Greenwave Technology Solutions ein Ergebnis je Aktie von -28,600 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Greenwave Technology Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 12,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 49,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net