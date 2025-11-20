DAX24.906 +0,2%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 +0,7%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.070 -0,1%Euro1,1710 -0,1%Öl61,99 +0,4%Gold4.461 +0,4%
Großbritannien: Stimmung im Dienstleistungssektor schwächer als erwartet

06.01.26 11:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister ist Ende des vergangenen Jahres schwächer als erwartet ausgefallen. Zwar stieg der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global im Vergleich zum Vormonat geringfügig um 0,1 Punkte auf 51,4 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war aber ein deutlich höherer Wert von 52,1 Punkte ermittelt worden und Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.

Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market, sprach von einem schwachen Wachstum im britischen Dienstleistungssektor. Positiv sei aber die Entwicklung bei den Neuaufträgen verlaufen. Die Auftragsbücher seien auch durch eine leichte Erholung der Exportumsätze gefüllt worden, sagte er.

In der britischen Industrie hatte sich die Stimmung laut jüngsten Daten im Dezember ebenfalls leicht aufgehellt. Der Indexwert lag auch dort über der Wachstumsschwelle./jkr/jha/