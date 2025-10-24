DAX24.213 ±0,0%Est505.666 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,94 ±-0,0%Gold4.061 -1,6%
Großbritannien: Unternehmensstimmung verbessert sich stärker als erwartet

24.10.25 11:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Oktober stärker als erwartet verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 51,1 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen moderateren Anstieg auf 50,5 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert eine leichte Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.

Besonders deutlich stieg der Indikator für die Industrie. Er legte um 3,4 Punkte auf 49,6 Punkte zu. Im Dienstleistungssektor stieg er um 0,3 Punkte auf 51,1 Punkte.

"Die Umfrage für Oktober lässt hoffen, dass der September einen Tiefpunkt für die Wirtschaft darstellte, von dem aus sich die Geschäftsbedingungen allmählich verbessern", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Markt Intelligence. "Die Produktion hat wieder angezogen, wobei insbesondere die Rückkehr zum Wachstum im verarbeitenden Gewerbe zum ersten Mal seit über einem Jahr begrüßenswert ist, begleitet von einem Anstieg der Nachfrage nach Dienstleistungen."/jsl/la/jha/