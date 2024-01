Apple-Führungsebene wird deutlich angepasst: Warum Ex-Vizepräsident Al Gore nicht mehr im Apple-Board sitzen darf

Großes Stühlerücken

Der iKonzern Apple kündigte jüngst einige Anpassungen für sein Board of Directors an, es handelt sich um das größte Stühlerücken seit Jahren. Gleich zwei langjährige Mitglieder verlassen das Führungsgremium, einer davon ist der ehemalige US-Vizepräsident und Klima-Aktivist Al Gore. Was es damit auf sich hat.

• Al Gore und Jamres Bell müssen Apple-Board of Directors verlassen

• Dr. Wanda Austin rückt nach

• Altersregelung als Begründung genannt

Im Board of Directors von Apple gibt es einige Änderungen. Das kündigte der iKonzern kürzlich in einer Pressemitteilung an. So gibt es gleich zwei Abgänge aus dem Führungsgremium: Al Gore, der seit 2003 dem Board angehörte, sowie James Bell, der 2015 dazustieß, würden das Leitungsgremium dieses Jahr verlassen, um in Rente zu gehen, erklärte Apple.

Dr. Austin Wanda als neues Mitglied nominiert

Neu dazustoßen wird hingegen Dr. Wanda Austin, ehemalige Präsidentin und CEO von The Aerospace Corporation. Neben ihrer zukünftigen Tätigkeit bei Apple sitzt Austin bereits in den Boards von Chevron und Amgen. In der Aussendung hob der Smartphone-Hersteller besonders Austins Engagement für Wissenschaft und Technologie hervor, was Innovation weiterentwickelt und Unternehmensstrategien vorangetrieben hätte. "Wanda hat Jahrzehnte damit verbracht, Technologie zum Wohle der Menschheit voranzubringen und wir sind hoch erfreut darüber, sie in Apples Board of Directors willkommen heißen zu dürfen. Sie ist ein außergewöhnliches Vorbild und ihre unschätzbare Erfahrung und Expertise wird unsere Mission weiterbringen, die Welt besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben", so Apple-CEO Tim Cook in der Mitteilung.

Auch Austin selbst kam in der Presseaussendung zu Wort: "Genau wie Apple habe ich immer an die Kraft der Innovation geglaubt, um Leben zu verbessern, das menschliche Potenzial zu unterstützen und eine bessere Zukunft zu formen. Es ist mir eine große Ehre, Apples Board of Directors beizutreten und ich freue mich darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, das immer neue Wege schafft, um Menschen auf der ganzen Welt zu unterstützen".

Al Gore und James Bell müssen gehen

Doch wie kam es, dass der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore sowie der ehemalige Vize-CEO und -CFO von Boeing, James Bell, nach ihrer langjährigen Tätigkeit das Führungsgremium verlassen müssen? Als Grund führt der iKonzern eine interne Regel an, die besagt, dass Mitglieder des Boards nicht mehr zur Wiederwahl aufgestellt werden können, nachdem sie das Alter von 75 Jahren erreicht haben. Gore und Bell, die beide 1948 geboren wurden, haben 2023 dieses Alter erreicht, weshalb sie nun in Rente geschickt würden.

"Wir sind Al und James sehr dankbar für ihre langjährigen Dienste für Apple - ihre Einsichten, ihre Energie und ihre Werte haben uns in vielerlei Hinsicht zu einem stärkeren Unternehmen gemacht. Seit mehr als 20 Jahren hat Al unglaublich viel zu unserer Arbeit beigetragen - von seiner bedingungslosen Unterstützung für den Schutz der Privatsphäre unserer Nutzer bis hin zu seinem unvergleichlichen Wissen über Umwelt- und Klimafragen. James' Engagement war außerordentlich, und wir sind dankbar für die wichtigen Perspektiven und das fundierte Fachwissen, das er uns im Laufe der Jahre in den Bereichen Audit, Finanzen und vielem mehr vermittelt hat", so Cook in der Pressemitteilung.

Altersregelung offenbar doch nicht so streng

Bei dem Nachrichtenportal Fortune wirft die Altersbegründung dennoch Fragen auf. Schließlich würde die Altersregelung auch auf Board-Mitglied Ronald Sugar zutreffen, der ebenfalls 1948 geboren wurde, für den jedoch kein Abgang aus dem Gremium geplant sei. Sugar ist neben Apple auch noch Teil des Boards of Directors von Chevron und Uber. Apple verweist laut dem Portal jedoch auf die "bedeutenden jüngsten Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands und des Wertes der Beibehaltung von Direktoren, die während ihrer Amtszeit tiefe Einblicke in das Unternehmen entwickelt haben". Bleibt Apple der Altersregelung treu, könnte auch dem Vorsitzenden des Boards, Arthur Levinson, demnächst das Aus drohen. Der ehemalige Genentech-CEO und amtierende Chef von Alphabet-Venture Calico wird 2025 75 Jahre alt.

Es bleibt also abzuwarten, wie streng die Altersregelung künftig angewendet wird.

Redaktion finanzen.net