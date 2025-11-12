Großhandelpreise steigen im Oktober um 1,1 Prozent

DOW JONES--Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel haben im Oktober um 1,1 Prozent höher gelegen als im Oktober des Vorjahres. Im September hatte die Veränderungsrate bei 1,2 Prozent gelegen, im August bei 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Binnen Monatsfrist stiegen die Großhandelspreise im Oktober um 0,3 Prozent.

Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem Vorjahresmonat war im Oktober der Preisanstieg bei Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Diese Preise lagen im Durchschnitt 3,5 Prozent über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vormonat blieben sie unverändert.

