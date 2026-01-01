DAX24.578 -0,5%Est505.889 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +0,5%Nas23.008 +0,2%Bitcoin75.846 +0,7%Euro1,1704 -0,2%Öl64,86 +1,3%Gold4.831 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Intel, BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Vanguard-Finanzexpertin: So sollte dein Depot in deinem Alter aufgebaut sein Vanguard-Finanzexpertin: So sollte dein Depot in deinem Alter aufgebaut sein
Bitcoin schon im Bärenmarkt? CryptoQuant warnt vor weiterem Kursrutsch Bitcoin schon im Bärenmarkt? CryptoQuant warnt vor weiterem Kursrutsch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Grünen-Chef fordert von Merz robuste Antwort auf Trumps Rede

21.01.26 17:44 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - Nach der Rede von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos fordern die Grünen eine "sehr robuste Antwort" von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Die Zeit der Selbstverzwergung muss vorbei sein", sagte Grünen-Chef Felix Banaszak.

Wer­bung

Auf diese Rede antworte man nicht, "indem man sich vor dem Bully in den Staub" werfe. Man reagiere, indem man den Rücken gerade mache, wie es Kanadas Premier Mark Carney getan habe.

"Trumps Rede war eine lange Liste von Lügen, sie war eine unmissverständliche Kampfansage. Eine Kampfansage an Grönland, an Kanada, an Europa. An die freie Welt", sagte Banaszak. "Es war die Ansprache eines Gangsters, der die Welt erpresst." Die einzige Sprache, die Trump verstehen werde, sei die Sprache europäischer Entschlossenheit und Stärke.

Auf die Ankündigung von Zöllen müsse mit robusten Gegenzöllen reagiert werden. Zudem sei Trump da verwundbar, wo es ihn direkt treffe: "Es braucht einen schnellen neuen Anlauf in der Regulierung und Besteuerung der amerikanischen Digitalkonzerne", forderte Banaszak.

Wer­bung

Schließlich müsse Europa unabhängiger werden von fossilen Importen aus den USA. Die europäische Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur müsse schnell weiterentwickelt und Europa unabhängiger in kritischen Bereichen werden.

Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner sagte der "Rheinischen Post", Grönland sei kein Beutestück, sondern ein Land mit Einwohnern, Geschichte und Kultur. "Merz muss aufhören, durch diese Krise schlafzuwandeln. Jetzt ist der Moment, Europa zu einen und unsere Eigenständigkeit entschlossen voranzubringen", so Brantner./sl/DP/mis