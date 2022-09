thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Wasserstofftochter Nucera angeblich vor baldigem IPO

Bereits in der kommenden Woche könnte das Unternehmen den formellen Prozess eines Börsengangs einleiten, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten des Fachportals "Dealreporter"-Bericht.

Im Juni hatte thyssenkrupp noch mitgeteilt, dass der geplante Börsengang wegen des schwierigen Marktumfelds auf Eis gelegt werden soll. Damals hatte es aber auch geheißen, dass ein Börsengang unverändert die bevorzugte Option ist, um von den Wachstumsaussichten des Geschäfts für Anlagen zur Herstellung von "grünem Wasserstoff" zu profitieren.

Eine Sprecherin des Unternehmens wollte die Informationen des Fachportals für Kapitalmarkttransaktionen nicht kommentieren.

Im XETRA-Handel dreht die thyssenkrupp-Aktie ins Minus und zeigt sich zeitweise 0,53 Prozent tiefer bei 5,95 Euro, nachdem Sie gestern nachbörslich über Tradegate um fast 5 Prozent angesprungen war.

LONDON (dpa-AFX)

