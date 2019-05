Warren Buffett: Bei diesem Zinsniveau sind Aktien "lächerlich billig"

"Ich denke, Aktien sind lächerlich günstig", betonte Berkshire Hathaway -Gründer Warren Buffett kürzlich im Gespräch mit CNBC. Geschäfte an den Aktienmärkten seien vielversprechend, zumindest, wenn die Zinsen auf dem aktuell niedrigen Niveau belassen werden - sogar als "Schnäppchen" bezeichnet das Orakel von Omaha Aktien in diesem Zusammenhang.

Günstige Faktoren nicht von Dauer

"Wir sitzen auf einer sehr, sehr niedrigen Inflation, während die Federal Reserve noch nicht vor allzu langer Zeit ein Ziel von zwei Prozent vor Augen hatte". In dieser Situation wirke es so, als könne Geld kostenlos gedruckt werden, während man Vollbeschäftigung und dabei keine Inflation verzeichne. Doch die Investmentlegende bezweifelt, dass Dinge wie langfristige Zinssätze und Haushaltsdefizite auf diesem Level über eine lange Periode hinweg beibehalten werden können. "Die Konvergenz dieser Faktoren würde mir unmöglich erscheinen […] ich glaube nicht, dass wir diese Variablen auch weiterhin in dieser Beziehung haben können", so Buffett gegenüber CNBC.

Die Aktienmärkte konnten im Umfeld der niedrigen Zinsen neue Rekorde knacken. Auf der letzten Sitzung stellte die US-Notenbank Federal Reserve sogar eine Zinssenkung in Aussicht, nachdem sie den Leitzins innerhalb von drei Jahren neunmal angehoben hatte. Zunächst stimmten die Fed-Beamten wohl jedoch dafür, den Zinssatz konstant beizubehalten, da der Inflationsdruck fehle und sie das Wirtschaftswachstum als stark einstufte.

