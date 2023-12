Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag fester

Index-Performance

Der ATX Prime verzeichnet heute Kursanstiege.

Um 12:08 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,53 Prozent höher bei 1.696,44 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,011 Prozent auf 1.687,34 Punkte an der Kurstafel, nach 1.687,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1.684,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 1.697,72 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 1.642,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1.605,99 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, bei 1.535,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 7,12 Prozent. Bei 1.789,53 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.513,39 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Palfinger (+ 3,10 Prozent auf 24,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,12 Prozent auf 26,06 EUR), Verbund (+ 1,89 Prozent auf 86,30 EUR), Semperit (+ 1,81 Prozent auf 14,66 EUR) und CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 32,35 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-3,70 Prozent auf 31,20 EUR), Addiko Bank (-2,17 Prozent auf 13,50 EUR), UBM Development (-1,79 Prozent auf 22,00 EUR), Rosenbauer (-1,06 Prozent auf 28,10 EUR) und UNIQA Insurance (-0,82 Prozent auf 7,29 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 260.336 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 30,069 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

