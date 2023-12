Asiatische Börsen uneins -- Adnoc will wohl Covestro-Offerte anheben -- Siemens reduziert Beteiligung an Siemens Energy weiter

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenstart schwächer.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Montag bereits tiefer und bewegte sich auch anschließend in der Verlustzone. Letztendlich gab er um 0,60 Prozent auf 16.650,55 Punkte nach. Der TecDAX tendierte ebenfalls schwächer, nachdem er schon leichter gestartet war. Zum Handelsschluss ging es noch um 0,70 Prozent auf 3.306,26 Zähler abwärts.

Am Dienstag dürfte der deutsche Leitindex wieder etwas höher in den Tag gehen. Ob doch noch eine kleine Weihnachtsrally drin ist, ist allerdings fraglich. "Während der DAX gestern den fünften Handelstag in Serie verloren hat, hat der Dow Jones gestern den achten Handelstag am Stück im Plus beendet. Die unterschiedliche Entwicklung der letzten Tage zeigt deutlich, dass die Anleger nach den letzten Notenbank-Treffen jenseits des Atlantiks mit früheren Zinssenkungen rechnen als in der Eurozone ", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners laut dpa-AFX.

