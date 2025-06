DAX aktuell

Der DAX legt zur Wochenmitte zunächst weiter zu. Damit erreicht er eine neue Bestmarke, angetrieben von einer Reihe bedeutender Ereignisse.

Der DAX begann die Sitzung 0,67 Prozent im Plus bei 24.253,69 Punkten. Im weiteren Verlauf bewegt er sich weiter auf positivem Terrain und schafft es mit einem Tageshoch von 24.346,15 Zählern auf ein neues Allzeithoch.

Am 27. Mai war bei 24.226,49 Zählern ein neuer Rekordstand auf Schlusskursbasis erreicht worden.

Auch bei den Nebenwerte geht es bergauf - so erreicht der MDAX mit über 31.000 Punkten zeitweise seinen höchsten Stand seit 2022.

Zollstreit bleibt Unsicherheitsfaktor

Mit Unterstützung der Wall Street hätten die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder Mut gefasst, schrieben die Experten der Landesbank Helaba am Morgen. Die Gefahr eines erneuten Abrutschens sei aber noch nicht gebannt, auch weil ein Kompromiss im Zollstreit zwischen den USA und der EU sowie China noch nicht gefunden sei. Eine Äußerung von US-Präsident Donald Trump, dass es schwierig sei, mit Chinas Staatschef Xi einen Handelserfolg zu erzielen, wirkte dem positiven Verlauf aber nicht wirklich entgegen.

Am Mittwoch sorgen zudem Steuersenkungspläne in Deutschland für Auftrieb. So will die Bundesregierung mit Steuerentlastungen dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder mehr investiert und aus der Krise kommt. Dafür beschloss das Kabinett in Berlin ein milliardenschweres Paket mit erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten für Maschinen und Elektrofahrzeuge.

US-Arbeitsmarktdaten dürften Richtung vorgeben

Am frühen Nachmittag stehen aus den USA die ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor auf der Agenda, die einen Vorgeschmack geben auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag.

EZB-Zinsentscheid rückt in den Fokus

Am Donnerstag findet der Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus statt. Hier dürfte der Fokus insbesondere auf den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs, die Reaktion der Nato auf die wachsenden Bedrohungen von außen und der Zollstreit zwischen den USA und der EU liegen. Zudem steht am Donnerstag auch die Leitzinsentscheidung der EZB an. Marktbeobachter erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins dann abermals senken wird. Jüngst veröffentlichte Inflationsdaten aus der Eurozone untermauern diese Annahme.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires