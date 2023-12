Allianz-Aktie stärker: Allianz legt Katastrophenanleihe zu Windsturmrisiken auf

Risiken abgegeben

Nach den teuren Sturmschäden im Sommer gibt die Allianz nach langer Zeit wieder eigene Risiken an Anleger am Kapitalmarkt ab.

Dazu hat der DAX-Konzern über eine irische Zweckgesellschaft eine Katastrophenanleihe zu Windsturmrisiken in Europa aufgelegt, wie er am Dienstag in München mitteilte. Damit habe er Risiken im Umfang von 250 Millionen Euro für die Jahre 2024 bis 2026 am Kapitalmarkt rückversichert. "Dies ist die erste Katastrophenanleihe seit über einem Jahrzehnt, durch die Allianz eigene Versicherungsrisiken absichert", hieß es weiter. Anleger hätten die Anleihe gut aufgenommen.

Im dritten Quartal hatten Schäden durch Naturkatastrophen die Allianz knapp 1,3 Milliarden Euro gekostet - fast viermal so viel wie ein Jahr zuvor. In Deutschland kamen die Stürme "Denis", "Erwin" und "Bernd" mit Hagel und Starkregen den Versicherer teuer zu stehen. Ein Sprecher bezifferte die Belastung hierzulande auf fast 600 Millionen Euro. Der für die Katastrophenanleihe zuständige Allianz-Manager Thorsten Fromhold bezeichnete Windstürme in Europa am Dienstag als "unsere größte Naturgefahr".

Für Erstversicherer können Katastrophenanleihen attraktiver sein als eine Absicherung bei einem Rückversicherer. Letztere drehen seit einiger Zeit stark an der Preisschraube. Käufern einer Katastrophenanleihe droht im Fall der Katastrophe je nach Ausgestaltung der Verlust ihres eingesetzten Kapitals.

Die Allianz-Aktie steht via XETRA zeitweise 0,33 Prozent höher bei 241,50 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)