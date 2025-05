Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 350,30 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 350,30 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 349,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 352,40 EUR. Zuletzt wechselten 137.447 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 31,97 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,55 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 354,43 EUR.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,32 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 54,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Allianz am 07.08.2025 präsentieren. Allianz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

