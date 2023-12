NFT-Kollektion

FIFA erweitert digitales Angebot mit neuer NFT-Serie zur Klub-Weltmeisterschaft

19.12.23 03:03 Uhr

Die FIFA hat als internationaler Fußballverband eine neue NFT-Kollektion anlässlich der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft herausgegeben, die noch bis zum 22. Dezember in Saudi-Arabien stattfindet. Die NFTs entstanden in Zusammenarbeit mit dem Blockchain-Unternehmen Modex und stellen einen innovativen Schritt in der Welt der digitalen Sammlerstücke dar.

• Veröffentlichung von 100 NFTs am 15. Dezember 2023, mit Chance auf Tickets für WM 2026

• 900 weitere NFTs geplant, die wichtige Momente der Klub-WM einfangen

• NFTs zur Förderung der Fan-Interaktion

Die neuen NFTs von FIFA Am 15. Dezember 2023 veröffentlichte die FIFA laut eigenen Angaben die erste Serie ihrer neuen NFT-Kollektion, die aus 100 digitalen Sammlerstücken bestand. Diese NFTs bieten den Käufern als zusätzlichen Anreiz die Möglichkeit, Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen. Herausgegeben wurden die NFTs auf der hauseigenen Plattform FIFA+ Collect, die auf der Infrastruktur der Algorand Blockchain basiert und im September 2022 eingeführt wurde. Der Schritt repräsentiere eine Verbindung traditioneller Sportereignisse mit modernen digitalen Technologien, wie es der FIFA-Mitteilung weiter heißt. In einem nächsten Schritt plant die FIFA, eine zweite Tranche ihrer NFT-Kollektion zu veröffentlichen, die 900 weitere NFTs umfassen soll. Diese NFTs sollen auf der Polygon-Blockchain geprägt und anschließend auf dem bekannten Marktplatz OpenSea gelistet werden. Sie sollen markante und unvergessliche Momente der aktuellen FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hervorheben und so digitale Versionen wertvoller Erinnerungen bieten. Seit der Einführung der FIFA+ Collect-Plattform hat die FIFA insgesamt 11 NFT-Drops durchgeführt, bei denen laut "Cointelegraph" 909.255 digitale Sammlerstücke geprägt wurden. Insgesamt hat die Plattform ein Gesamthandelsvolumen von 2,4 Millionen US-Dollar über primäre und sekundäre NFT-Märkte generiert, wie die Nachrichtenseite weiter berichtet. FIFA-Klub-Weltmeisterschaft wird momentan in Saudi-Arabien ausgetragen Die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, die am 12. Dezember in Dschidda, Saudi-Arabien begann, vereint sieben der weltweit führenden Fußballmannschaften in einem Turnier. Die teilnehmenden Teams repräsentieren die Sieger der internationalen Vereinswettbewerbe der sechs Konföderationen der FIFA. Zu diesen gehören Al Ahly FC aus der CAF-Region, Auckland City FC aus der OFC, Fluminense FC aus der CONMEBOL, Club Leon aus der Concacaf, Urawa Reds aus der AFC und Manchester City FC aus der UEFA. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch den aktuellen Meister der saudischen Profiliga, Al Ittihad aus Jeddah. FIFA will neue Wege der Fan-Interaktion erschließen Die Einführung der NFT-Kollektion durch die FIFA steht im Einklang mit der Strategie, innovative Technologien zu nutzen und neue Wege zur Fan-Interaktion zu erschließen. Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA, zeigte sich sehr zuversichtlich hinsichtlich der wachsenden Beliebtheit der FIFA+ Collect-Plattform. Er hob in einem Beitrag auf der Webseite der FIFA hervor, dass die neuen digitalen Angebote den Fans eine innovative und einzigartige Möglichkeit bieten würden, eine tiefere Verbindung mit dem Sport herzustellen. Gai betonte weiterhin, dass diese Produkte nicht nur die Fan-Erfahrung bereichern, sondern auch einen signifikanten Beitrag zum expandierenden Markt der digitalen Sammlerstücke leisten würden. Francesco Abbate, CEO der Tech-Firma Modex, mit der die FIFA beim NFT-Launch kooperiert, ergänzte diese Aussagen, indem er die Bedeutung der digitalen Sammlerstücke für die Fans hervorhob. Er sagte, dass diese NFTs neue Wege der Interaktion mit Lieblingsspielern und -teams eröffnen würden und bezeichnete es als Ehre, die FIFA bei diesem zukunftsweisenden Vorhaben zu unterstützen. D. Maier / Redaktion finanzen.net

