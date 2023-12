Delivery Hero-Aktie verliert: Delivery Hero plant weitere Entlassungen und Schließung von 2 Tech-Hubs

Fokus auf Profitabilität

Delivery Hero plant noch im laufenden Jahr weitere Entlassungen.

Wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte, sollen die beiden Tech-Hubs in der Türkei und Taiwan geschlossen werden sowie Stellen am Unternehmenssitz in Berlin wegfallen.

Eine genaue Zahl wollte der Berliner MDAX-Konzern für diesen geplanten Abbau nicht nennen. Insgesamt habe Delivery Hero 2023 dann - zusammen mit dem im Januar angekündigten Abbau von 156 Stellen in Berlin - laut Mitteilung 13 Prozent der Stellen in der Berliner Zentrale und bei den weltweiten Serviceteams abgebaut.

Grund ist den Angaben zufolge der stärkere Fokus auf Profitabilität.

Die Delivery Hero-Aktie verliert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 2,38 Prozent auf 29,80 Euro.

