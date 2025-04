Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die Telefonkonferenz nach den Quartalszahlen des Essenslieferdienstes Delivery Hero sei solide gewesen, schrieb Analyst Marcus Diebel am Donnerstag in einer weiteren Einschätzung. Die Kehrtwende in Korea sei nun aber entscheidend, um Bewertungspotenzial freizusetzen.

Die Delivery Hero-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,54 Prozent auf 26,04 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)