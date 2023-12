NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech einen Rückschlag

Bundespatentgericht

Das Bundespatentgericht hat ein grundlegendes Corona-Impfstoffpatent des Tübinger Pharmaunternehmens CureVac für nichtig erklärt.

Die Aktie des Tübinger Unternehmens CureVac verlor anschließend um gut ein Drittel an Wert.

Curevac kündigte an, beim Bundesgerichtshof Berufung einzulegen. Das Unternehmen hatte das strittige Patent 2007 beantragt und 2010 vom Europäischen Patentamt für 20 Staaten erteilt bekommen. Dabei geht es um ein Verfahren, die Nachteile von Impfstoffen mit dem Botenmolekül mRNA zu überwinden und die Wirksamkeit zu erhöhen.

Das Bundespatentgericht erklärte es jetzt in Deutschland für ungültig. Andere nationale Patentgerichte folgen oft den Entscheidungen der Münchner Richter.

Das Münchner Verfahren ist nur ein Teil der Auseinandersetzungen zwischen den beiden Unternehmen - allerdings ein ganz entscheidender. CureVac hatte BioNTech und dessen US-Partner Pfizer im Juli 2022 beim Landgericht Düsseldorf wegen angeblicher Verletzung mehrere seiner Patente auf Schadenersatz verklagt. CureVac fordert dort "eine faire Entschädigung" für die Verletzung seiner geistigen Eigentumsrechte, die BioNTech und Pfizer bei der erfolgreichen Herstellung ihres Corona-Impfstoffs verwendet haben sollen.

Bei dem Streit geht es um viel Geld: BioNTech machte 2021 einen Gewinn von 10,3 Milliarden Euro, 2022 waren es unter dem Strich 9,4 Milliarden Euro.

BioNTech klagte im Gegenzug vor dem Bundespatentgericht in München und verlangte erfolgreich, ein grundlegendes CureVac-Patent für nichtig zu erklären. Es beruhe nicht auf einer Erfindung. Das Landgericht Düsseldorf hat das dortige Verfahren bis 28. Dezember vertagt, um die Entscheidung der Bundesrichter abzuwarten.

CureVac scheiterte daran, selbst rechtzeitig einen Corona-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen nimmt jedoch für sich in Anspruch, Grundlagentechnologien entwickelt zu haben, die maßgeblich zur Entwicklung wirksamer Covid-19-Impfstoffe beigetragen hätten: Es habe "als Pionier das Potenzial der mRNA zur Behandlung von Krankheiten und zur Herstellung von Impfstoffen entdeckt".

BioNTech begrüßte die Entscheidung des Bundespatentgerichts. Es mache deutlich, "dass unsere Forschungsarbeit originär ist". BioNTech 2020 den weltweit ersten zugelassenen COVID-19-Impfstoff, Comirnty, entwickelt. Das ermöglichte die Impfung von mehr als einer Milliarde Menschen weltweit.

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 hatte sich auch der deutsche Staat an CureVac beteiligt. Das Unternehmen mit gut 1000 Mitarbeitern konnte allerdings keinen Corona-Impfstoff herstellen. Es hat noch kein kommerzielles marktzugelassenes Produkt und schreibt rote Zahlen.

Im Streit mit BioNTech und Pfizer in Deutschland geht es laut CureVac um acht Patente. In den USA, wo ein ganz großer Teil des Corona-Impfstoffs produziert wurde, gehe es um zehn Patente.

Inzwischen ist der Markt für Covid-19-Impfstoff eingebrochen. Auch BioNTech hat mit dem schrumpfenden Absatz zu kämpfen. US-Partner Pfizer musste Milliarden auf seine Lagerbestände abschreiben und war im vergangenen Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Moderna hatte für das dritte Quartal einen Milliardenverlust gemeldet. Das Bundespatentgericht erklärte in einem Urteil am Dienstag in München ein von CureVac beanspruchtes Patent für nichtig. Das Patent zu Impfstoffen, das das Europäische Patentamt Curevac erteilt hatte, gelte nicht in Deutschland, sagte der Vorsitzende Richter Walter Schramm. Das Mainzer Unternehmen BioNTech war mit seinem Covid-19-Impfstoff bekannt geworden, den das Unternehmen mit seinem Partner Pfizer milliardenfach verkauft hat. Der Tübinger Konkurrent CureVac wirft BioNTech vor, damit mehrere Patente verletzt zu haben. BioNTech wiederum lässt prüfen, ob die Schutzrechte CureVacs überhaupt gültig sind.

So entsetzt reagieren die CureVac-Aktionäre

Des einen Freud, des anderen Leid: Weil das Biotech-Unternehmen CureVac in einem Patentstreit um mRNA-Technologie mit dem Rivalen BioNTech den Kürzeren zog, ging es für die Aktien der Tübinger am Dienstagnachmittag an der NASDAQ rapide bergab. Der Kurs fiel auf ein Rekordtief, zuletzt betrug der Abschlag 31,45 Prozent bei 3,9894 US-Dollar, wohingegen BioNTech-Papiere zwischenzeitlich um 2,77 Prozent auf 106,44 US-Dollar ansteigen. BioNTech-Aktien versuchen ihren jüngsten Seitwärtstrend in Richtung der Kurslücke von Mitte Oktober nach oben zu verlassen. CureVac will gegen das Urteil Berufung einlegen.

München (dpa-AFX)