10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX bleibt nach seiner Rekordjagd auf Richtungssuche. Am Dienstag dürfte er es nun wieder etwas nach oben versuchen: In vorbörslichen Indikationen gewinnt der deutsche Leitindex zeitweise 0,15 Prozent auf 16.675,38 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den asiatischen Börsen sind am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen zu sehen. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich Zeit 1,41 Prozent auf 33.219,39 Punkte hinzu. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit bei 2.920 Zählern um 0,36 Prozent tiefer. In Hongkong gibt der Hang Seng gleichzeitig um 1,03 Prozent auf 16.458 Einheiten nach.

3. Siemens reduziert Beteiligung an Siemens Energy weiter

Der Technologiekonzern Siemens hat seine Beteiligung an Siemens Energy weiter reduziert. Wie der Münchener DAX-Konzern Siemens mitteilte, hat er einen Anteil von 8 Prozent an dem ebenfalls im DAX notierten Energietechnikkonzern in den Siemens Pension-Trust e. V. übertragen und damit seine Beteiligung an der Siemens Energy AG auf 17,1 Prozent gesenkt. Zur Nachricht

4. Adnoc will wohl Covestro-Offerte anheben

Der staatseigene Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) will Kreisen zufolge sein Gebot für den Chemiekonzern Covestro erhöhen. Das Unternehmen bereite ein neues Angebot über etwa 60 Euro je Aktie in den kommenden Tagen vor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zur Nachricht

5. Negativzinsen bleiben: Japanische Notenbank hält an Geldpolitik fest

Die japanische Notenbank hat ihre Geldpolitik unverändert belassen. Die Bank of Japan (BoJ) bestätigte den negativen Kurzfristzins bei minus 0,1 Prozent und den Referenzwert für die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bei 1 Prozent. Zur Nachricht

6. Lufthansa muss Angebot auch 2024 ausdünnen

Der Lufthansa-Konzern muss auch im kommenden Jahr seinen ursprünglichen Flugplan reduzieren. Als Grund nannte Konzernchef Carsten Spohr in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag) Engpässe beim Personal wie bei den verfügbaren Flugzeugen. Zur Nachricht

7. SAP bezieht aktienbasierte Vergütung in Ergebnis mit ein

SAP nimmt Anpassungen an seiner Rechnungslegung vor. Wie der Softwarekonzern mitteilte, bezieht er die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung künftig in das Non-IFRS-Betriebsergebnis ein. Diese und andere Änderungen werden erstmals in den Ergebnissen des ersten Quartals 2024 wirksam. Zur Nachricht

8. BVB und RB Leipzig kämpfen um Ticket für Club-WM

Für Borussia Dortmund und RB Leipzig geht es in der K.o.-Phase der Champions League auch um die Teilnahme an der Club-WM 2025. Fakt ist: Nur ein weiteres deutsches Team wird neben dem FC Bayern München im übernächsten Sommer in den USA bei der Premiere des neuen lukrativen FIFA-Wettbewerbs dabei sein und die Dortmunder sind in der Favoritenrolle. Zur Nachricht

9. Cevian Capital steigt bei UBS ein

Die UBS hat einen neuen Großinvestor. Der Finanzinvestor Cevian Capital hat nach eigenen Angaben für 1,2 Milliarden Euro einen Anteil von rund 1,3 Prozent an der UBS Group übernommen. Zur Nachricht

10. Euro stabil über 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0925 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0918 Dollar festgesetzt.