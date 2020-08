TeamViewer-Aktie rutscht ab: TeamViewer bekräftigt nach starkem 2. Quartal Jahresprognose und will weiter zukaufen

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 45,67 EUR

Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 21 Prozent auf 114,7 Millionen Euro zu, wie das MDAX -Unternehmen am Dienstag in Göppingen mitteilte. "Teamviewer wächst weiterhin stark bei gleichzeitig hoher Profitabilität", sagte Vorstandchef Oliver Steil laut Mitteilung.

TeamViewer hatte bereits mitgeteilt, dass die in Rechnung gestellten Umsätze zwischen April und Ende Juni um 45 Prozent auf 105,9 Millionen Euro geklettert waren - darin bezieht das Unternehmen künftige Umsätze aus abgeschlossenen Verträgen ein, um die Nachfrage besser darstellen zu können. Vor allem in der Region Amerika konnte Teamviewer viele Verträge abschließen, insgesamt legte die Kundenzahl von gut 514 000 Ende des ersten Quartals auf nun 534 000.

Allerdings war das Neugeschäft im ersten Quartal noch deutlich stärker gewachsen. Auch im April war die Nachfrage noch hoch normalisierte sich dann aber laut früheren Aussagen wieder. Teamviewer will vor allem bei Großkunden mit mehr als 10 000 Euro Vertragsvolumen wachsen, die Zahl solcher Kunden stieg nun auf 1457. Vor einem Jahr waren es nur 518.

Die Teamviewer-Aktie lag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt rund zweieinhalb Prozent im Plus. Der Aktienkurs des Unternehmens gehört zu den Gewinnern in der Corona-Krise. Seit Ende 2019 steht ein Anstieg von rund der Hälfte zu Buche auf zuletzt 47,23 Euro. Zwischenzeitlich war das Papier bis auf 54,86 Euro gestiegen, doch die Mitte Juli veröffentlichten Eckdaten zu den Vertragsschlüssen enttäuschten etwas. Zudem will Teamviewer für den Zukauf von Ubimax neue Aktien ausgeben.

Teamviewer ist erst im September 2019 vom Finanzinvestor Permira zu 26,25 Euro je Aktie an die Börse gebracht worden. Doch das Göppinger Unternehmen ist im Gegensatz zu vielen anderen Börsenneulingen aus der Techwelt bereits profitabel. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg im vergangenen Quartal um 60 Prozent auf 57,3 Millionen Euro, der Gewinn unterm Strich um 58 Prozent auf 30,3 Millionen Euro.

Die Jahresprognose bestätigte das Management ohne Berücksichtigung der Ubimax-Übernahme, die noch im laufenden Quartal abgeschlossen werden soll. Die Göppinger sind vor allem stark mit Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware. Mit dem zugekauften Unternehmen aus Bremen will Teamviewer seine Position bei sogenannten Augmented-Reality-Anwendungen stärken. Teamviewer lässt sich den Zukauf 136,5 Millionen Euro kosten.

Bei Augmented Reality werden reale Kamerabilder etwa mit Schalt- oder Bauplänen angereichert, zum Beispiel in speziellen Brillen. Dadurch können Techniker Geräte beispielsweise einfacher warten oder reparieren, weil ihnen direkt im Sichtfeld angezeigt wird, welcher Stecker zu welcher Verbindung gehört. Ubimax ist auf solche Anwendungen auf portablen Geräten spezialisiert. So sollen manuelle Arbeitsprozesse vor allem für Facharbeiter in der Industrie vereinfacht werden.

Ärger könnte den Schwaben aus einer Cyberattacke vor einigen Jahren drohen. 2016 war Teamviewer angegriffen worden. Eine der Strafverfolgungsbehörden, mit denen man nach der Attacke zusammengearbeitet habe, habe das Unternehmen nun auf einen damit zusammenhängenden Datenverlust hingewiesen. Vorbehaltlich einer detaillierten Analyse könne das zu Benachrichtigungspflichten von Behörden und Kunden führen. Es gebe jedoch keine Belege für einen Datenmissbrauch, nachdem das Unternehmen bis Mitte 2018 die Infrastruktur verbessert hatte

Voran kam das Unternehmen an anderer Stelle. "Dank unserer äußerst starken Performance haben wir den Schuldenabbau schneller als ursprünglich erwartet vorangetrieben", sagte Finanzvorstand Stefan Gaiser. "Dies gibt uns zusätzlichen Spielraum, um in weiteres Wachstum zu investieren und gleichzeitig unsere Profitabilität über dem Marktniveau zu halten."

Permira hat inzwischen Kasse gemacht und seinen Anteil mit dem Kurshöhenflug deutlich auf 39 Prozent gesenkt. Teamviewer ist an der Börse derzeit rund 9,4 Milliarden Euro wert - und damit mehr als etwa die MDAX-Kollegen Brenntag, Carl Zeiss Meditec oder HelloFresh.

Bereitschaft für weitere Zukäufe

Teamviewer ist nach der aktuellen Übernahme von Ubimax grundsätzlich offen für weitere Zukäufe. Wie der Vorstand in der Telefonkonferenz zu den Zweitquartalsergebnissen deutlich machte, hält das Unternehmen die Augen weiter offen für Chancen insbesondere in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Augmented Reality. Dabei seien sowohl größere Zukäufe denkbar als auch kleinere ergänzende Akquisitionen.

Ob es noch im laufenden Jahr weitere Übernahmen geben wird, hänge jedoch nicht zuletzt vom Verlauf der Ubimax-Integration und der Corona-Krise mit ihren Auswirkungen auf die weltwirtschaftliche Entwicklung ab.

Die Mitte Juli angekündigte Übernahme für 136,5 Millionen Euro in bar und Aktien - die erste derartige Transaktion in der Unternehmensgeschichte - soll es Teamviewer ermöglichen, die drei strategischen Wachstumsinitiativen weiter voranzutreiben: den Ausbau der Kundensegmente, die Erweiterung der Anwendungsfälle und die geografische Expansion.

Teamviewer wird sein Angebot für große Unternehmenskunden in den Bereichen Industrie 4.0 und IoT mit der Ubimax-Übernahme deutlich erweitern. Der adressierbare Markt soll von zurzeit 30 Milliarden auf 40 Milliarden Euro im Jahr 2023 wachsen, so die Erwartung des Vorstands. Ubimax bringe namhafte Großkunden wie DHL, Siemens und Coca-Cola mit.

Aktien rutschen ins Minus

Nachdem die Aktien von TeamViewer am Dienstag vorbörslich bei Anlegern gefragt waren, und sich im frühen Verlauf noch robust zeigten, geht es im frühen Vormittagshandel doch deutlicher um 3,37 Prozent auf 45,64 Punkte abwärts. Der Hersteller von Softwarelösungen für Fernwartung und Videokonferenzen profitierte zuletzt weiter von einer hohen Nachfrage in der Corona-Pandemie. Einem Händler zufolge zeigt sich dies beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) mit einem Anstieg um beachtliche 60 Prozent zum Vorjahr. Ein Börsianer hielt es unter diesen Eindrücken aber auch für möglich, dass es zu Gewinnmitnahmen kommen könnte.

