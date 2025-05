TeamViewer Aktie News: TeamViewer behauptet sich am Freitagvormittag

Blick auf TeamViewer-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 13,47 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,47 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,54 EUR zu. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,42 EUR ein. Bei 13,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 35.180 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 1,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,73 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,066 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 176,97 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,50 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 06.05.2025 gerechnet. Am 06.05.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel wäre eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren heute wert

Erste Schätzungen: TeamViewer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor