TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Freitagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 10,98 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 10,98 EUR. Bei 11,02 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 154.094 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 24,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,43 EUR.

TeamViewer gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent auf 178,75 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

