TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 10,90 EUR.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 10,90 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,78 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 11,10 EUR. Zuletzt wechselten 504.286 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 20,18 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit einem Kursverlust von 18,11 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,053 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,43 EUR aus.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

