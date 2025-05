TeamViewer Aktie News: TeamViewer stabilisiert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 11,15 EUR.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 11,15 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 10,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.393.746 TeamViewer-Aktien.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. Gewinne von 22,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 19,95 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,053 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,43 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 12.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent auf 176,97 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,03 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

