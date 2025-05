TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochvormittag tiefer

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 10,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,3 Prozent auf 10,90 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,85 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 194.064 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 18,11 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,053 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 176,97 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 163,11 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

