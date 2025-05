TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 10,78 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 10,78 EUR. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 10,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,10 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 919.200 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,66 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2024. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 21,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 17,20 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 12.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,14 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 176,97 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 29.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von TeamViewer.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

