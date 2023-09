Inditex-Aktie im Minus Plus: Inditex kann Gewinn und Umsatz im 1. Halbjahr deutlich steigern

Guter Zuwachs

Die Zara-Mutter Inditex hat im ersten Geschäftshalbjahr sowohl den Gewinn als auch den Umsatz deutlich gesteigert und dabei die Margen verbessert.

Beim Umsatz hat Inditex die Erwartungen übertroffen, dank guter Zuwächse sowohl online als auch in den Geschäften.

Der Nettogewinn in den sechs Monaten per Ende Juli stieg laut Mitteilung auf 2,51 Milliarden Euro von 1,79 Milliarden Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, teilte der spanische Modekonzern, zu dem auch Bershka, Massimo Dutti und Pull&Bear gehören, mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte auf 3,16 Milliarden Euro von 2,43 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 4,66 Milliarden Euro zu von 4,03 Milliarden Euro.

Die operative Marge verbesserte sich auf 18,8 Prozent von 16,4, die Bruttomarge lag bei 58,2 Prozent, so Inditex. Der Umsatz stieg auf 16,85 Milliarden Euro von 14,85 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 16,68 Milliarden Euro gerechnet, wie eine von Factset durchgeführte Umfrage ergab.

Für das Gesamtjahr rechnet Inditex weiterhin mit einer stabilen Bruttomarge plus oder minus 50 Basispunkte.

Inditex versucht in einem schwierigen Geschäftsumfeld mit immer noch hohen Lagerbeständen den Vorsprung vor den Wettbewerbern zu halten. Das in Stockholm ansässige Unternehmen H&M Hennes & Mauritz wird am Freitag seine Umsätze berichten.

So reagiert die Inditex-Aktie

Anleger haben am Mittwoch die guten Zahlen des spanischen Textilkonzerns Inditex für Gewinnmitnahmen auch im breiteren Konsumgütersektor genutzt. Hierzulande traf es vor allem die Papiere der Sportartikelhersteller. adidas rutschten auf ein Tief seit Mitte Juli ab, zuletzt verloren sie am DAX-Ende 3,3 Prozent. Allerdings hatte der Kurs zuvor in diesem Jahr auch reichlich Auftrieb erhalten und rund ein Drittel hinzugewonnen.

Auch beim Konkurrenten PUMA machten die Anleger Kasse, die Papiere gaben um 2,1 Prozent nach. Die dagegen im bisherigen Jahresverlauf sehr schwach gelaufenen Papiere des Online-Händlers Zalando verloren moderate 0,6 Prozent.

Inditex-Anteile waren am Morgen auf Talfahrt gegangen, nachdem der Kurs am Vortag noch auf ein Hoch seit Juni 2017 geklettert war. Händler hatten den Kursverlust mit dem bekannten Börsenmotto "Sell on good news" begründet, wonach Anleger einen starken Kursverlauf nach guten Nachrichten zu Kasse machen. Auch die Adidas-Anteile hatten erst kürzlich den höchsten Stand seit Juni 2022 erreicht. Im weiteren Verlauf konnten die Inditex-Papiere zwar vorübergehend in die Gewinnzone drehen. Via XETRA verlieren die Papiere inzwischen jedoch wieder 3,08 Prozent auf 34,65 Euro.

JPMorgan belässt Inditex auf 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat Inditex nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Bekleidungskonzern habe in einem starken zweiten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Georgina Johanan am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Allerdings dürften die meisten Anleger von der aktuell etwas lahmenden Geschäftsdynamik negativ überrascht worden sein. Zudem gingen die Spanier nun für das Jahr von einem negativeren Währungseffekt auf die Umsätze aus als zuvor.

BARCELONA/NEW YORK (Dow Jones)/(dpa)