RBC Capital Markets

Inditex Underperform

15:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex nach Jahreszahlen von 50 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr und der Start ins Geschäftsjahr 2026 bestätigten seine Einschätzung, dass sich das Umsatzwachstum des Modehändlers normalisieren wird, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält an seinem negativen Urteil zur Aktie fest in Anbetracht einer relativ hohen Bewertung./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 09:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 09:19 / EDT

