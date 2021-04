Schaeffler profitiert von Markterholung und China-Geschäft - Schaeffler-Aktie stark

Umsatz und Profitabilität legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum klar zu und lagen zudem deutlich über der eigenen Erwartung, wie der im Nebenwerteindex SDAX notierte Konzern am Montag im fränkischen Herzogenaurach mitteilte. Während die währungsbereinigten Erlöse vorläufigen Zahlen zufolge um gut 11 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro stiegen, legte die um Sondereffekte bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 11,3 Prozent zu nach 6,5 Prozent ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis übertraf damit die durchschnittliche Markterwartung. Die Aktie legte auf die Nachrichten hin zu.

Schaeffler verwies auf eine bessere Umsatzdynamik vor allem in China sowie einen "vorteilhaften Produktmix". Zudem zeigten die im vergangenen Jahr eingeleiteten Einsparungen bei der Ergebnisentwicklung weiter Wirkung, hieß es. Dennoch bleibe das Umfeld herausfordernd und mit hohen Unsicherheiten behaftet. Schaeffler werde die weiteren Marktentwicklungen daher genau beobachten und "zu gegebener Zeit" entscheiden, ob und inwiefern eine Anpassung der am 4. März 2021 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2021 erforderlich sei.

Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal will Schaeffler wie geplant am 12. Mai veröffentlichen.

Schaeffler-Aktien holen nach Zahlen auf

Die Aktien des Autozulieferers Schaeffler haben nach vorläufigen Zahlen am Montag Boden gut gemacht. Sie gewinnen aktuell via XETRA 1,70 Prozent auf 8,36 Euro. In der Spitze hatten sie mit 8,44 Euro soviel gekostet wie zuletzt Ende Februar 2020. Während der europäische Autosektor schon längst wieder das Kursniveau vor Beginn der Corona-Pandemie erreicht hat, hinken ihm die Schaeffler-Titel bislang noch klar hinterher.

Analyst Sascha Gommel von Jefferies sprach in einer ersten Reaktion am Montag von sehr starken vorläufigen Kennziffern, die deutlich über den Erwartungen lägen. Bereits vor einigen Wochen hatten sich Analysten zu Wort gemeldet und ein womöglich sehr positives erstes Quartal antizipiert. Ein Experte hatte daran erinnert, dass Schaeffler am Markt etwas vernachlässigt worden sei im Vergleich zu anderen Automobil-Aktien und im Fall einer guten Geschäftsentwicklung entsprechend Aufwärtspotenzial bestehe.

/eas/mis

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Group