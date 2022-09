HAMBORNER REIT-Aktie: Eigengeschäft von Führungskraft gemeldet

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 14.09.2022 bei HAMBORNER REIT. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 15.09.2022. Im Portfolio von HAMBORNER REIT-in enger Beziehung Weihermann, Doris kam es am 14.09.2022 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1.070 Aktien zu jeweils 7,90 EUR hinzu. Die HAMBORNER REIT-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 0,30 Prozent auf 7,80 EUR nach.

Die HAMBORNER REIT-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 1,80 Prozent im Minus bei 7,50 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 130 HAMBORNER REIT-Aktien den Besitzer. HAMBORNER REIT ist derzeit am Markt 623,90 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 81.343.296 Aktien im Streubesitz.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 14.09.2022 erfasst. Für jeweils 7,90 EUR baute Vorstand, Schmitz, Hans Richard, das eigene Depot um 1.947 Aktien aus.

