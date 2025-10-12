DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.432 +3,1%Euro1,1610 +0,1%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Alibaba A117ME Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Eskalation im Zollstreit: China droht den USA - Trump sendet Entspannungssignale Eskalation im Zollstreit: China droht den USA - Trump sendet Entspannungssignale
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dein Bonus wartet – Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und handle ohne Ordergebühr (zzgl. Spreads).

Hamburger Initiative zum Grundeinkommen droht zu scheitern

12.10.25 21:04 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Verfechter eines ersten staatlichen Modellversuchs zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Hamburg drohen mit ihrem Plan zu scheitern. Beim Volksentscheid "Hamburg testet Grundeinkommen" liegen die Gegner der Idee nach Auszählung von fast 400 von 673 Stimmgebieten deutlich vorn. Das Verhältnis von Befürwortern zu Gegnern liegt bei etwa einem Drittel zu zwei Dritteln. Auch vom notwendigen Mindestquorum von 262.609 Stimmen sind die Befürworter noch weit entfernt./klm/DP/zb