Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Freitagmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 219,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 11:49 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 220,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.666 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2023 bei 220,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 0,41 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 217,44 EUR aus.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 18.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,07 EUR je Hannover Rück-Aktie.

