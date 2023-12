Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 219,80 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 219,80 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 220,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,80 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 2.175 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2023 bei 220,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,87 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 217,44 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 09.11.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 06.03.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 15,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

